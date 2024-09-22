Mourinho ile muhabir arasında dikkat çeken diyalog!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a evinde kaybeden Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourino gündem oldu. Mourinho'nun kendisine soru sormak isteyen bir muhabirle arasında geçen diyalog sosyal medyada viral oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho ile muhabir arasında dikkat çeken diyalog!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 12:35
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olduğu dev derbinin ardından gözler Mourinho'ya çevrilmişti. Basın toplantısı düzenlemeyen Portekizli'nin stat çıkışında bir muhabir ile yaşadığı diyalog çok konuşuldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından stadyumdan ayrılırken "One question (bir soru)" diyerek seslenen bir muhabirin yanına geldi.

Muhabir, Mourinho'ya Galatasaray'ın kendisiyle ilgili 'The Crying One' paylaşımını sordu. "Kimsin sen?" diye cevap veren Mourinho'ya muhabir, çalıştığı kanalın İngilizce ismini söyledi.

Gazetecinin bir spor programında çalıştığını anlatması üzerine soruyu dinlemeye karar veren Mourinho, bu sırada uzun uzun muhabiri izledi. Heyecanlanan Beyaz TV çalışanı, 'The Crying One' paylaşımını telefonda göstermeye çalışırken İngilizce ifadeleri karıştırdı.

Soruya sinirlendiği anlaşılan ünlü teknik direktör, "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" ifadesini kullandı.

Daha sonra da "I don't know Turkish (Türkçe bilmiyorum)" diyerek uzaklaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery