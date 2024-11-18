Mourinho'dan transfer isteği! Çalışmalar hızlandı

Sol bek transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle çalışmalara hız verdi. İşte tüm adaylar...

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Mourinho'dan transfer isteği! Çalışmalar hızlandı
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18 Kasım 2024 10:44
Jayden Ooosterwolde'nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de sol bek mevkisine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oosterwolde'nin yokluğunda Filip Kostic'i oynatan Mourinho, Zenit ile oynanan hazırlık maçında başarılı performans gösteren Levent Mercan'ı da rotasyona dahil etse de yeni bir sol bek transferinde ısrarlı.

SOL BEK İÇİN 4 ADAY VAR

Bu mevki için konuşulan adaylar ise İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'den Antonio Gallo, Fiorentina'dan Fabiano Parisi, Bologna'dan Juan Miranda, Belçika kulübü Gent'ten Archie Brown...

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Sarı lacivertli yönetim çalışma başlattığı bu 4 isim için kulüpleriyle kısa süre içinde resmi temasları başlatacak.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kısa süre içinde sol bek transferini bitirmeyi hedefliyor. 

 
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