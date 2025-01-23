Mourinho'dan Lyon öncesi sürpriz buluşma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'de birlikte çalıştığı John Obi Mikel ile İstanbul'da bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mourinho'dan Lyon öncesi sürpriz buluşma
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23 Ocak 2025 17:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski öğrencisi John Obi Mikel ile bir araya geldi.

İstanbul'a gelen Mikel, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Portekizli teknik adamı ziyaret etti. Bu görüşme sonrası John Obi Mikel'den Mourinho ve Fenerbahçe'ye teşekkür geldi.

Futbol kariyerinden sonra yaptığı podcast yayınlarıyla dikkat çeken Mikel'in bu hesabından yapılan açıklamada, "John Obi Mikel'in kendisine büyük çıkışını sağladığı için her zaman borçlu kalacağı adamı görmeden İstanbul'a yapılan bir seyahat tamamlanmış sayılmazdı. Kahkahalar her şeyi anlatıyor. Bu ikilinin arasında sevgi ve saygıdan başka bir şey yok. Bizi ağırladıkları için Jose ve Fenerbahçe'ye teşekkürler." denildi.



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