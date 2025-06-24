24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
22:00
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
22:00
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Mourinho'dan İrfan ve İsmail kararı!

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, İrfan Can ve İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istiyor.

calendar 24 Haziran 2025 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 10:56
Fotoğraf: AA
Mourinho'dan İrfan ve İsmail kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadro planlamasını netleştiriyor.

Son günlerde adı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile olası bir takasta geçen İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için sarı-lacivertli yönetimden net bir yanıt geldi.

MOURINHO HER İKİ OYUNCUDAN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR

Kulübe yakın kaynaklara göre, Portekizli çalıştırıcı her iki oyuncudan da vazgeçmek istemiyor. Mourinho'nun İrfan Can ve İsmail'i hem oyun tarzı hem de karakterleri nedeniyle çok beğendiği, gelecek sezon mutlaka faydalanmak istediği ifade edildi.



EMRE MOR'DA DÖNDÜ

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye döndüğü belirtildi. Teknik heyetin kampta değerlendireceği Emre'nin geleceği, hazırlık sürecindeki performansına göre şekillenecek. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.