Mourinho'dan İrfan ve İsmail kararı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadro planlamasını netleştiriyor.



Son günlerde adı Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile olası bir takasta geçen İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için sarı-lacivertli yönetimden net bir yanıt geldi.



MOURINHO HER İKİ OYUNCUDAN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR



Kulübe yakın kaynaklara göre, Portekizli çalıştırıcı her iki oyuncudan da vazgeçmek istemiyor. Mourinho'nun İrfan Can ve İsmail'i hem oyun tarzı hem de karakterleri nedeniyle çok beğendiği, gelecek sezon mutlaka faydalanmak istediği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye döndüğü belirtildi. Teknik heyetin kampta değerlendireceği Emre'nin geleceği, hazırlık sürecindeki performansına göre şekillenecek.