Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley, genç yıldızı Paolo Banchero'ya büyük övgüler yağdırarak, kendisinin oyununu Carmelo Anthony, LeBron James ve Jayson Tatum gibi oyuncuların kombinasyonu olarak niteledi.



HoopsHype'tan Michael Scott ile yaptığı röportajda Mosley, günümüz oyuncularının üst düzey beceriler ve basketbol IQ'su ile geliştiklerini ve bu sebeple yapılacak karşılaştırmaların birkaç oyuncuyu içermesi gerektiğini açıkladı.



Mosley, Banchero'yu pas becerisi, skor üretme yeteneği ve fiziksel gücü üzerinden şu oyunculara benzetti:



"Paolo, Carmelo (Anthony), LeBron (James) ve (Jayson) Tatum'ın karışımı gibi. Ortaya koydukları şeylerin farklı kombinasyonları var. Pas becerileri ve farklı bölgelerde skor üretme yeteneği gibi."



Geçtiğimiz sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan Banchero, maç başına 34 dakikanın biraz altında süre alarak 20 sayı, 6.9 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



