Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın forma numarası belli oldu.FCSB'den transfer edilen Morutan, Galatasaray'da 21 numaralı formayı terletecek.Öte yandan, Galatasaray'da 10 numaralı forma Fatih Terim'in isteğiyle boş kaldı."10 numara dediğiniz zaman olağanüstü beklentiler oluyor. Beklentileri karşılamadığı anda olağanüstü beklentiler oluyor. Belhanda'yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir onlar kaldıramaz. Ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim."