Morutan'ın forma numarası belli oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ın giyeceği forma numarası belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Morutan'ın forma numarası belli oldu!
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28 Ağustos 2021 22:57
Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın forma numarası belli oldu.

FCSB'den transfer edilen Morutan, Galatasaray'da 21 numaralı formayı terletecek.

Öte yandan, Galatasaray'da 10 numaralı forma Fatih Terim'in isteğiyle boş kaldı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

"10 numara dediğiniz zaman olağanüstü beklentiler oluyor. Beklentileri karşılamadığı anda olağanüstü beklentiler oluyor. Belhanda'yı unutmayalım. Bu çocuklar çok genç. Fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir onlar kaldıramaz. Ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim."




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