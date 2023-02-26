Montpellier ve Lens, puanları paylaştı

Fransa'da sezonun sürpriz takımı Lens, Montpellier deplasmanında 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Montpellier ve Lens, puanları paylaştı
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26 Şubat 2023 00:58
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Montpellier ile Lens karşı karşıya geldi. Stade de la Mosson'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Lens, 4. dakikada Angelo Fulgini'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpelliler, 59. dakikada Faitout Maouassa'nın golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Lens 50 puana, Montpellier ise 27 puana yükseldi.

Lens, gelecek hafta Lille'i konuk edecek. Montpellier de sahasında Angers'i ağırlayacak.

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