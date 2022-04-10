Montella: 'Galibiyet için mutluyum'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Altay'ı 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.



Maçın ilk yarısını takımının müthiş oynadığını aktaran Montella, "İkinci yarı başladığında maç bizim için farklı gitti. Biraz daha fazla bireysel oynamaya başladık ve takım oyunundan biraz uzaklaştık, mesafelerimizi de açtık. O yüzden farkı da hemen hissedebildik ve gördük. Genel olarak galibiyet için çok mutluyum." diye konuştu.





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