Montella, A Milli Takım'da zirveye çıktı!

Millilerin EURO 2024'te başlayan yükselişi Uluslar Ligi'nde de devam ederken, 2026 Dünya Kupası'na katılmak tek odak noktası.



İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, zaman zaman tercihleri nedeniyle eleştirilse de takımı ayağa kaldırıp ilkleri yaşatmaya başladı ve kendisinin de tarihe geçtiği sonuçlar ortaya koydu.



İşte Montella döneminde alınan önemli sonuçlar:



-Yüzde 67 ile zirvede: A Milli Takım tarihinde en az 5 resmi maçta görev yapan teknik adamlar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Vincenzo Montella oldu. 12 resmi maçta 8 galibiyet elde etti.



-İlk liderlik, ilk yabancı: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunu lider tamamlayarak Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya lider gitti. Montella ayrıca Milli Takım'ı ilk defa bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olarak, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.



-Hırvat kabusu bitti: Türkiye, Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda (12 Ekim 2023, 1-0) mağlup etti.



-72 yıl sonra galibiyet: Milli Takım, hazırlık maçında 3- 2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.



-Letonya virajı dönüldü: y-Yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında Montella ile elde etti.



-Tarihi goller: A Milli Takım tarihinde ilk kez resmi maçlarda attığımız gol sayısı, yediğimiz gol sayısını geçti. 510 gol yiyen millilerimizin attığı gol ise 511'e ulaştı.



İZLANDA FATİHİ



A Milliler, İzlanda ile oynadığı maçlarda tarihi boyunca sorunlar yaşamıştı. Uluslar Ligi'nde çıktığı son iki müsabakaya kadar, 13 kez karşılaştığı İzlanda'ya karşı sadece 2 galibiyet alıp, 4 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kâbusu tarihe gömdü ve peş peşe iki maçı da kazandı. Ayrıca İzlanda ile oynanan ilk 13 maçta rakibe sadece 11 gol atılırken, Montella'nın öğrencileri kazanılan iki karşılaşmada 7 gol kaydederek fark yarattı.



