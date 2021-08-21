Monaco sezona başlamayı unuttu!

Fransa Ligue 1'de 3. hafta mücadelesinde Monaco, konuk ettiği Lens'e 2-0 mağlup oldu ve üst üste oynadığı 3. maçından da galibiyet alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Monaco sezona başlamayı unuttu!
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21 Ağustos 2021 19:57
Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmasında Monaco, Lens'i ağırladı.

Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lens'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Ganago ve 90+5. dakikada Banza kaydetti.

Lens'te 51. dakikada Doucoure, Monaco'da ise 86. dakikada Golovin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Lens, 2 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve puanını 5'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Monaco ise 1 puanla 16. sırada yer buldu.

Lens, gelecek hafta Lorient'i konuk edecek. Monaco ise Troyes deplasmanına gidecek.


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