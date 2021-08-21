Monaco sezona başlamayı unuttu!

Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmasında Monaco, Lens'i ağırladı.



Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lens'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Ganago ve 90+5. dakikada Banza kaydetti.



Lens'te 51. dakikada Doucoure, Monaco'da ise 86. dakikada Golovin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Lens, 2 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve puanını 5'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Monaco ise 1 puanla 16. sırada yer buldu.



Lens, gelecek hafta Lorient'i konuk edecek. Monaco ise Troyes deplasmanına gidecek.



