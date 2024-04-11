Monaco normal sezonu galibiyetle bitirdi

THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Monaco, evinde Bayern Münih'i 89-85 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Monaco normal sezonu galibiyetle bitirdi
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11 Nisan 2024 21:55
Son güncelleme 11 Nisan 2024 23:01
THY EuroLeague 34. ve son hafta maçında Monaco ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Fransa'da oynanan maçı ev sahibi Monaco 89-85 kazandı. 

Monaco'da Alpha Diallo 20 sayı, 5 ribaund ve Mike James 17 sayı, 12 asist ile yıldızlaştı.

Monaco, bu galibiyetle birlikte 22. galibiyetini alarak play-offlarda iç saha avantajını eline geçirdi. Bayern Münih ise sezonu 13 galibiyetle tamamladı. 

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