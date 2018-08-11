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Monaco, Nantes'a karşı geç açıldı!

Fransa Ligi'nin ilk hafta maçında Monaco, zorlandığı maçta Nantes karşısında sonradan açıldı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Monaco, Nantes'a karşı geç açıldı!
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11 Ağustos 2018 19:55
Fransa Ligi'nin ilk haftasında Nantes ile Monaco karşı karşıya geldi. Nantes'ın özellikle ilk yarıda çok sayıda fırsatı değerlendiremediği maçta Monaco, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Rony Lopes, 80. dakikada Jovetic ve 83. dakikada Falcao kaydetti. Nantes'ın tek golü ise 90+2. dakikada Sala'dan geldi.

Fransa Ligi'nin 2. haftasında Monaco, Lille'i sahasında konuk edecek. Nantes ise Dijon deplasmanına gidecek.

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