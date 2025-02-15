Monaco'dan sahasında 7 gollü net galibiyet

Fransa Ligue 1'in 22. hafta maçında Monaco, Nantes'i konuk etti.



Louis Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Monaco, 7-1'lik skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 44 ve 54 ve 64. dakikada penaltıdan Mika Biereth, 45. dakikada Minamino, 49. dakikada Ben Seghir ve 81, 90+5'te dakikada George Ilenikhena kaydetti.



Nantes'in tek golüni ise 4. dakikada Matthis Abline attı.



Nantes'te Nicolas Cozza, mücadelenin 9. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Monaco'nun Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Al Musrati, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada oyuna dahil oldu.



Monaco, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Nantes, 21 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, Lille deplasmanına gidecek. Nantes, Lens'i konuk edecek.



