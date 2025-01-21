Monaco, Aston Villa'yı tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Monaco, konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, Aston Villa'yı tek golle geçti
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21 Ocak 2025 22:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Monaco, Aston Villa'yı konuk etti. 

II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 
Monaco'ya galibiyeti getiren golü, 8. dakikada Wilfried Singo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonra kazanan Monaco, 13 puana yükselerek maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti.

Lig aşamasında ikinci mağlubiyetini alan Aston Villa ise 13 puanda kaldı ve 7. sırada konumlandı. 

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Monaco, Inter'e konuk olacak. Aston Villa ise evinde Celtic'i ağırlayacak.

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