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Modric görüşmeleri başladı! İşte Inter'in ilk teklifi...

Inter ile Real Madrid arasında Luka Modric görüşmelerinin başladığı yazıldı. İtalyanlar'ın ilk teklifi 15+25 milyon Euro, Real Madrid'in talebi 70 milyon Euro...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Modric görüşmeleri başladı! İşte Inter'in ilk teklifi...
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05 Ağustos 2018 00:35
Inter ile Real Madrid arasında Luka Modric görüşmelerinin başladığı yazıldı.

İtalyan ve Hırvat asınında çıkan haberlerde; Inter'in Real Madrid'e ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu kaydedildi. Inter'in kiralama bedeli olarak 15 milyon Euro, bir sonraki yaz zorunlu satın alma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu bir teklif sunduğu kaydedildi. Real Madrid'in ise bu teklifi reddettiği, başkan Florentino Perez'in 70 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedildi.

Inter'in toplam 40 milyon Euro'luk bu teklifinin altında yatan nedenin FFP kuralları olduğu belirtildi.

Inter'in ayrıca 34 yaşındaki Luka Modric ile sezon başına net 10 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat üzerinde anlaşma sağladığı bilgisi de verildi.

 

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