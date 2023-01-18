MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde
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18 Ocak 2023 21:05
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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