Mitoma, Brighton ile yeni sözleşmeye hazır!

Suudi Arabistan ve Bayern Münih'ten teklif alan Kaoru Mitoma, kulüpte kalmak istediğini yönetime bildirdi. Brighton, Japon yıldızla yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.

calendar 03 Temmuz 2025 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mitoma, Brighton ile yeni sözleşmeye hazır!
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Brighton formasıyla son dönemde dikkat çeken performanslar sergileyen Kaoru Mitoma, kulüpte kalma kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih ve Suudi Arabistan'dan gelen ilgiye rağmen Mitoma, Brighton ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.

YENİ KONTRAT MASADA



Brighton yönetimi, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından son derece memnun. Kulüp, Mitoma'nın mevcut sözleşmesini hem maddi olarak iyileştirmek hem de süresini uzatmak için oyuncu tarafıyla görüşmelere başlamak istiyor.

Mitoma'nın halihazırdaki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

AL NASSR VE BAYERN MUNIH DEVREDEYDİ

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan gelen teklifler Brighton tarafından reddedilmişti. Yaz transfer döneminde ise Bundesliga devi Bayern Münih, Mitoma'yı sol kanat için aday listesine aldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Brighton ile 41 maçta boy gösteren Mitoma, 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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