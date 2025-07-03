Mitoma, Brighton ile yeni sözleşmeye hazır!

Brighton formasıyla son dönemde dikkat çeken performanslar sergileyen Kaoru Mitoma, kulüpte kalma kararı aldı.



Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih ve Suudi Arabistan'dan gelen ilgiye rağmen Mitoma, Brighton ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.



YENİ KONTRAT MASADA

Brighton yönetimi, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından son derece memnun. Kulüp, Mitoma'nın mevcut sözleşmesini hem maddi olarak iyileştirmek hem de süresini uzatmak için oyuncu tarafıyla görüşmelere başlamak istiyor.Mitoma'nın halihazırdaki sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.Geçtiğimiz kış transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan gelen teklifler Brighton tarafından reddedilmişti. Yaz transfer döneminde ise Bundesliga devi Bayern Münih, Mitoma'yı sol kanat için aday listesine aldı.Geçtiğimiz sezon Brighton ile 41 maçta boy gösteren Mitoma, 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.