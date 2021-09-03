Miralem Pjanic: "Beşiktaş'ta kupalar kazanacağım!"

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, İstanbul'daki ilk sabahında ilk röportajını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Miralem Pjanic: 'Beşiktaş'ta kupalar kazanacağım!'
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03 Eylül 2021 11:27
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, ilk röportajını verdi.

Boşnak yıldız, "Merhaba Beşiktaş taraftarları! İşte geldim, Türkiye'deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.

"BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK MUTLULUK"

"Beşiktaş için oynamak benim için gerçekten büyük mutluluk olacak." diyerek sözlerini sürdüren Pjanic, "Umarım hep birlikte çok büyük başarılar kazanırız. Vodafone Park'a çıkmak ve taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burada birçok kupa kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI EN İYİSİ!"

Miralem Pjanic, "Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

15 MADDEYLE BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI MIRALEM PJANIC




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