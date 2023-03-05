Miltiadis Tentoglou, altın madalya kazandı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası erkekler uzun atlamada Yunan sporcu Miltiadis Tentoglou, altın madalyanın sahibi oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda erkekler uzun atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, 8,30 metrelik atlayışıyla altın madalya kazandı.
Son olimpiyat şampiyonu Tentoglou, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üst üste 3. kez podyumun zirvesinde yer aldı.
İsveçli Thobias Montler 8,19'luk derecesiyle gümüş, Rumen sporcu Gabriel Bitan ise 8,00 metreyle bronz madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda erkekler uzun atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, 8,30 metrelik atlayışıyla altın madalya kazandı.
Son olimpiyat şampiyonu Tentoglou, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üst üste 3. kez podyumun zirvesinde yer aldı.
İsveçli Thobias Montler 8,19'luk derecesiyle gümüş, Rumen sporcu Gabriel Bitan ise 8,00 metreyle bronz madalya elde etti.
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