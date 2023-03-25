Milliler Elemelere galibiyetle başladı

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.



Vazgen Sargsyan Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazanaran Eleme Grubu'na galibiyetle başladı.



Mücadelenin 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen Türkiye, 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakiakda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.



Karşılaşma, Ermeni seyircilerin İstiklal Marşımızı ıslıklamasına rağmen gergin havada geçmezken alınan galibiyetle Eleme Grubu'na üç puanla başladık.



Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak ve karşılaşma 28 Mart Salı günü oynanacak. Ermenistan ise bir sonraki maçını deplasmanda Galler'e karşı oynayacak.



ÜÇLÜ SAVUNMAYLA BAŞLADIK



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.



Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.



Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.



Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı.



Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.



OZAN KABAK DOĞUMGÜNÜNDE SAHADA



A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.



MERT GÜNOK 663 GÜN SONRA KALEDE



A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.



Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.



Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.



KALEMİZDE ŞANSSIZ GOL



Milli takımımız oyunun kontrolünü elinde tutarak başladı. Bol pas yaparak hücum etme niyetinde olan Millilerimiz şanssız bir pozisyonun ardından yenik duruma düştü.



10. dakikada Tigran Barseghyan'ın sağdan ceza sahasına kestiği sert topu Ozan Kabak uzaklaştırmak isterken ağlarımıza gönderdi.



ORKUN CEVAP VERDİ



Golün ardından Millilerimiz topa daha fazla sahip olurken Ermenistan ise uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Ermenistan kalesine yüklendiğimiz dakikalarda sahneye çıkan Orkun Kökçü, attığı golle maça dengeyi getirdi.



35. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası yayının sağ kenarında Orkun Kökçü topu aldı. Yıldız oyuncu topu düzelterek yaptığı sert vuruş yerden sert giderken kale direğinin yanından ağlarla buluştu ve maça denge geldi.



Kalan dakikalarda Millilerimizin gol çabalarından netice çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.



İKİNCİ YARIDA DEĞİŞİKLİKLER



İlk yarıda kalesinde sürpriz bir gol gören Milli Takımımız ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle başladı.



Cenk Tosun'un yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil olurken savunmadan Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan girdi. Bu değişikliğin ardından Milli Takımımız 4'lü savunmaya geçerken rakip yarı sahada daha etkili olduğu gözlendi.



KEREM MİLLİLERİMİZİ ÖNE GEÇİRDİ



Mücadelede Milli Takımımız etkisini artırdığı dakikalarda Enes Ünal'ın akıl dolu pasıyla öne geçmeyi bildi.



64. dakikada faulle yerde kalan Enes Ünal, serbest vuruşu bekletmeden kullanarak savunma arkasına sarken Kerem'i topla buluşturdu. Kerem, savunmayı peşine taktığı koşusunda iyi bir vuruş yaparak kaleciyi de avladı ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirmeyi başardı.



Golün ardından ön alan baskısını artıran Milli takımımız topu rakip yarı sahada tutma çabası sarf etti.



MERT ÇOK İYİ ÇIKARDI



Kalemizde yaşadığımız ender Ermenistan ataklarından birini Mert Günok iyi çıkararak gole izin vermedi.



73. dakikada Briasco'nun savunmadan seken topa yaptığı vuruşu Mert iyi yatarak kurtardı ve kalesini ikinci gole kapattı. Öte yandan Milli takımımızda Umut Nayir, sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk Milli maçına çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milli Takımımız 2-1'lik galibiyetle Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne başlamış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0



19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.



27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.



İkinci yarı birazdan...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ