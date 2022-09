Milli yüzücü Merve Tuncel'in bilinmeyen yönleri!

Dünya ve Avrupa gençler yüzme şampiyonalarında altın madalya kazanıp, rekorlar kıran milli sporcu Merve Tuncel, bilinmeyen yönleriyle başarıya uzanan öyküsünü anlattı.



Dört yaşında annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Merve, daha sonra ENKA Spor Kulübünün alt yaş kategorilerinde müsabakalara hazırlandı.



Ardından 2015 yılında milli takım antrenörlerinden Gjon Shyti ile tanışan Merve, antrenmanlarına ağırlık verip, kendisini her geçen gün geliştirdi.



Her gün sabah saat 05.00'te uyanan ve ilk antrenmanını saat 05.40'ta yapan sporcu, daha sonra Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'ndeki derslerine giriyor.



Son sınıfta okuyan Merve, okuldan sonra yeniden antrenman yapmak için TOHM'a dönüyor. Ay-yıldızlı sporcu, antrenmanın ardından evine giderek ders çalışıyor ve en geç saat 22.00'de uyuyor.



Bu yıl madalyaya doymadı



Yoğun bir yarış takviminde yüzen Merve Tuncel, bu yıl Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 800 metre serbestte bir ilke imza atarak kadınlardaki ilk altın madalyayı kazandı.



200 metre serbest ve 4x200 Kadınlar Serbest Bayrak Takımı'yla da bronz madalya kazanan Merve, Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ise 3 altın ile 1 bronz madalya elde etti.



Milli yüzücü, daha sonra Büyükler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte üçüncü olarak bu organizasyonda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.



Şampiyonanın ardından hiç dinlenmeden Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na katılan Merve, 200, 400, 800 ve 1500 metre serbest branşlarında birinci olarak şampiyona rekoru kırdı.



Merve, daha sonra Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 400, 800 ve 1500 metre serbestte altın madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.



Bu yıl madalyaya doymayan Merve'nin büyükler kategorisinde de hedefi, her zaman olduğu gibi madalyalar kazanmak.



Tuncel: "Gün doğmadan uyanmak gerçekten zor oluyor"



Merve Tuncel, şampiyon bir sporcunun neler yapmasını gerektiğini ve bir gününün nasıl geçtiğini AA muhabirine anlattı.



Yüzmenin diğer sporlar gibi büyük fedakarlık gerektirdiğini belirten Merve, şu ifadeleri kullandı:



"Annem ve babam da benimle saat 05.00'te kalkıyor. Gün doğmadan uyanmak gerçekten zor oluyor. Derslerle birlikte çok yorulduğum zamanlar yaşıyorum. Gerçekten çok yorucu. Yüzme devamlılık gerektiren bir spor. Yüzmeye yeni başlayacaklara şu tavsiyeleri verebilirim; hem suyu hem yüzmeyi çok sevmeleri gerekiyor. Yaş ilerledikçe bu antrenman programları da ağırlaşıyor. Çok yoğun bir tempoda devam etmeleri gerekiyor. Bazı şeylerden fedakarlık etmeleri gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurarak, bu saydıklarımdan fedakarlık ederseniz gerçekten başarı elde etmek mümkün."



Bu sene gençler kategorisindeki son yarışını yaptığını dile getiren ay-yıldızlı sporcu, "Artık büyükler kategorisinde yarışacağım. Büyükler kategorisinde başarı elde etmek daha zor. Dolayısıyla hedeflerimi biraz daha yüksek tutmam gerekiyor. İlk olarak önümüzde Aralık'ta Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası var. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Büyükler kategorisinde başarılı olmak için daha fazla antrenman yapmam lazım." diye konuştu.



"Sınıfa girdiğimde arkadaşlarım beni alkışlıyor"



Okuldaki arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu anlatan Merve Tuncel, "Şampiyonadan döndükten sonra sınıfa girdiğimde arkadaşlarım beni alkışlıyor, tebrik ediyor. Tabii aramızda, 'Gel beraber yarışalım.', 'Seni geçerim.', 'Ben senden daha hızlı yüzerim.' tarzı esprileri oluyor. Bir yerlerde oturacağımız zamanlarda da antrenman programıma göre buluşuyoruz. Bana destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.



Merve, ailesinin her zaman yanında olduğunu ve kendisini desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Önce aileme, antrenörlerime, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a ve kulübüm, ENKA Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Ancak sporcular için sponsorlar da çok önemli. Yüzme, diğerlerine göre maddi giderleri fazla bir spor. Bizim sporcular olarak sponsorluklara ihtiyacımız oluyor. Hem federasyonumuz hem kulübüm bana destek olsa da bazen yetiremediğimiz zamanlar oluyor. Şu anda sadece İş Bankası ile bir iş birliğimiz var. Onlara da şampiyon bir sporcuya destek verdikleri için teşekkür ediyorum."





