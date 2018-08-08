Milli yüzücü Ekaterina Avramova yarı finalde

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporculardan Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstünde yarı finale yükseldi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gün sabah seansında, kadınlarda 200 metre sırtüstü, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, erkeklerde ise 50 metre serbest, 100 metre kelebek ve karışık takım 4x100 metre serbest kategorilerinde elemeler yapıldı.
Kadınlar 200 metre sırtüstünde milli yüzücü Ekaterina Avramova, 2.13.40'lık derecesiyle yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Şampiyonanın 6. gününde havuza giren diğer Türk sporcular ise başarılı olamadı.
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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gün sabah seansında, kadınlarda 200 metre sırtüstü, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, erkeklerde ise 50 metre serbest, 100 metre kelebek ve karışık takım 4x100 metre serbest kategorilerinde elemeler yapıldı.
Kadınlar 200 metre sırtüstünde milli yüzücü Ekaterina Avramova, 2.13.40'lık derecesiyle yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Şampiyonanın 6. gününde havuza giren diğer Türk sporcular ise başarılı olamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın