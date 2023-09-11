Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Triatlon Dünya Kupası'nda yarıştı

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Çekya'da düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda yarıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Triatlon Dünya Kupası'nda yarıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2023 13:33
Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Çekya'da düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karlovy Vary kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın en önemli triatletleri yer aldı.

Türkiye adına organizasyonda yer alan milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, yarışta 19. oldu.

Sinem'in olimpiyat kalifikasyonu içinde 44. sırada bulunduğu bildirildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery