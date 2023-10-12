Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Taiyuan GP'de ikinci oldu

Çin'in ev sahipliğindeki Taiyuan Grand Prix'sinde mücadele eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, turnuvada ikincilik başarısı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Taiyuan GP'de ikinci oldu
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12 Ekim 2023 15:34
Taiyuan Grand Prix'sinde mücadele eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sude, Çin'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde tatamiye çıktı.

Sırasıyla Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, Kazakistan'dan Cansel Deniz, Fransa'dan Solene Avoulette ve Almanya'dan Lorena Brandl'ı eleyerek finale yükselen Sude, ev sahibi ülkeden Xu Lei ile karşılaştığı müsabakayı kaybederek ikinci oldu.

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