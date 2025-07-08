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Milli Takım'da Ekrem Memnun dönemi bitti

Türkiye Basketbol Fedarasyonu, A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnuun ile yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

calendar 08 Temmuz 2025 11:51 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Milli Takım'da Ekrem Memnun dönemi bitti
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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