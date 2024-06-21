Milli para halterci Nazmiye Muratlı'dan 4 madalya!

Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Milli para halterci Nazmiye Muratlı, 4 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para halterci Nazmiye Muratlı'dan 4 madalya!
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21 Haziran 2024 23:57
Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda kadınlar 50 kiloda 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ve toplamda 2 gümüş, legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te organize edilen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, 112 kiloluk derecesiyle elit kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporcu legent kategorisinde ise hem bireysel hem toplamda 2 altın madalya kazandı.

 
 
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