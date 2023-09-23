Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Yaz Grand Prix'sinde üçüncü!

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinin Romanya'da düzenlenen üçüncü etabında üçüncü sırayı aldı.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları, Romanya'nın Rasnov şehrinde düzenlenen Yaz Grand Prix'sinin üçüncü etabında yarıştı.



Yarışın ilk turunu 6. sırada bitiren milli sporcu, adını finale yazdırdı. Fatih Arda İpcioğlu, finalde ise 92 metrelik atlayışıyla üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Milli sporcu, Grand Prix etabında kürsüye çıkarak Türk kayak tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.



Etapta milli sporculardan Muhammed Ali Bedir, eleme atlayışında 33. sırada yer alarak finale kalamadı.



Öte yandan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayakla atlamada bronz madalya kazanan Fatih Arda İpcioğlu ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.



