Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Slovenya'da finale yükseldi

Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın son ayağında milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, final turuna yükseldi.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica uçuş rampasındaki yarışmada milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir elemelerde mücadele etti.



Fatih Arda 201 metrelik atlayışıyla adını final turuna yazdırdı. Elemeleri geçen milli sporcu, yarın final turunda yarışacak.



Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise elemelerdeki 185.5 metrelik atlayışıyla organizasyonu tamamladı.





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