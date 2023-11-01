Milli judocular, Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Milli judocular, Fransa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-5 Kasım tarihlerinde Montpellier kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 46 ülkeden 389 judocunun katılması bekleniyor.



Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı judocular, bugün Fransa'ya hareket edecek.



Türkiye adına şampiyonada, 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Tataroğlu, 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Hasret Bozkurt, 63 kiloda Minel Akdeniz ve +78 kiloda Kayra Almira Özdemir, yer alacak.



