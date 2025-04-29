Milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar!

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dikti.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Harun Algül, AA muhabirine, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Algül, her sporcunun en büyük hayalinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu ifade etti.
"En büyük hedefim 2028 olimpiyatları" diyen Algül, şöyle konuştu:
"Önümde Gençler U23 Yarışması, Büyükler Dünya Şampiyonası, İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları var. Ancak bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlar. İnşallah orada da madalya kazanırım. 2028 Olimpiyatları'nda halter branşında şampiyon olup, ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağıma inanıyorum."
Algül, zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getirerek, yarışma öncesinde yaşadığı sakatlığın kendisini zorladığını ancak hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.
Geçen yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verirken 5-6 ay süren bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Algül, şunları kaydetti:
"Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tedavilerimi sürdürdüm. Bu süreçte pes etme noktasına geldim ama ailem, antrenörlerim, hocalarım ve arkadaşlarım arkamda durarak beni motive etti. Başarımda efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun önemli bir rolü var. Çocukluğumdan beri onu hayranlıkla izliyorum. Onun azmi ve mücadelesi bana hep ilham verdi. Sakatlık sürecinde dahi aklımdan çıkmadı, bu başarıda da onun payı büyük."
- Hocaları başaracağına inanıyor
GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Alıncak da Algül'ün elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirtti.
Algül'ün sadece sportif başarılarıyla değil akademik performansıyla da örnek bir öğrenci olduğunu aktaran Alıncak, "Gaziantep Üniversitesi olarak çok güzel başarılar elde ediyoruz. Harun da bu başarılarımızdan biri. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki üç yıl içinde ondan daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah bir dünya şampiyonluğu da gelir. Avrupa şampiyonluğu nasıl hayal değilse, dünya şampiyonluğu da hayal değil." ifadelerini kullandı.
Milli Takım Antrenörü Mehmet Doğan ise Algül'ün dört yıl önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldiğini vurgulayarak, "Halter branşımızda dört yıldır kendisine emek veriyoruz. Genç ve gelişmekte olan bir sporcumuz. Avrupa şampiyonu oldu. Bundan sonraki şampiyonalarda da İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz. 2028 Olimpiyatları'nda da inşallah kendisini madalya kürsüsünde göreceğiz." diye konuştu.
Milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar!
Avrupa şampiyonu milli halterci Harun Algül, hedefinin olimpiyatlar olduğunu açıkladı.
Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül, gözünü Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dikti.
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