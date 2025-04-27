Milli atletler, İran'da 3 madalya daha kazandı

Özkan Baltacı ve Ömer Şahin altın, Halil Yılmazer gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
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Milli atletler, İran'da 3 madalya daha kazandı
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27 Nisan 2025 17:06
 İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda mücadele eden milli atletler, 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler çekiç atmada ilk iki sırayı milli sporcular aldı.

Özkan Baltacı 75,29 metre ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Halil Yılmazer 71,40 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler disk atmada yarışan Ömer Şahin de 57,73 metrelik atışıyla altın madalya elde etti.

Organizasyonda daha önce milli sporcular Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, bronz madalya almıştı.

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