Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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21 Ağustos 2023 23:31
Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.

48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.

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