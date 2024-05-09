Milli atlet Necati Er, Yunanistan'da altın madalya kazandı

Milli atlet Necati Er, Yunanistan'da düzenlenen özel yarışta altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Necati Er, Yunanistan'da altın madalya kazandı
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09 Mayıs 2024 13:19
Milli atlet Necati Er, Yunanistan'da düzenlenen özel yarışta altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Necati Er, 4. Alexandrino Meeting Atletizm Yarışı'na katıldı.

Necati Er, üç adım atlamada 16.73 metrelik derecesiyle altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada, "Atletizm camiası adına kulübümüz ENKA'yı, sporcumuzun antrenörünü, milli takım antrenörleri ile milli sporcumuz Necati Er'i tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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