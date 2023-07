Milli atlet İsmail Nezir pistlerde, ailesi evde aynı heyecanı yaşıyor

Son olarak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan İsmail Nezir'in ailesi, oğullarının pistlerdeki her yarışını televizyondan takip edip, milli sporcunun elde ettiği başarıyla büyük sevinç yaşıyor.



Küçük yaşta başladığı atletizmde ailesinin de desteğiyle başarı basamaklarını tek tek çıkan İsmail Nezir, branşında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışlarında 48.84'lük dereceyle altın madalya kazanan Nezir, 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde 400 metre ve 400 metre engelli yarışlarında da birinciliği elde etti. Nezir, son olarak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.



Başarılı atletin en büyük destekçisi ise İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesi.



Yıllarca atletizm sahalarına götürdüğü çocuğunun bir gün evine madalyalarla döneceğinin hayalini kuran anne Aslı Nezir, İsmail Nezir'in elde ettiği birinciliklerin sevincini yaşamaya başladı.



Oğlunun yarışlarını genellikle evinde kızı Eda ile televizyondan takip eden anne Aslı Nezir'in verilen startla birlikte yaşadığı heyecan ise izlenmeye değer. Anne ve kızının İsmail Nezir'in yarışını izledikleri anlar, yaşadıkları sevinç cep telefonu görüntüsüne yansıyor.



Yarışın başlamasıyla televizyon karşısında koşmaya başlayan anne Aslı Nezir, "İsmail haydi annem" diye konuşuyor. Kızı ise ağabeyi için "Allah için koş" diyor.



Her şampiyona sonrası ailesiyle vakit geçiriyor



Finlandiya'nın Espoo şehrinde 12-16 Temmuz'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide Avrupa birincisi olan Nezir, organizasyonun ardından döndüğü memleketi İzmir'in Buca ilçesinde ailesiyle özlem gideriyor.



Ailesinin kendisine verdiği destekle şimdiye kadar birçok başarı elde edip birinciliklerle dönen Nezir'in hedefinde ise büyükler 400 metre engelli ve olimpiyat şampiyonlukları var.



Nezir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılında katıldığı tüm şampiyonalarda büyük tecrübeler elde ettiğini söyledi.



En son Finlandiya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası 400 metre engellide, milli atlet Berke Akçam ile büyük bir başarı elde edip ilk 2'yi paylaştıklarını anlatan Nezir, şöyle konuştu:



"Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil ettik. 400 metre engellide Türkiye'nin Avrupa'da zirvede olduğunu gösterdik. Şimdi Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'na katılacağım. Önümde Budapeşte'de yapılacak büyükler dünya şampiyonası var. Final koşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer orada final koşabilirsem kendimi dünyada ilk 8'in içinde olduğumu kanıtlayabilirim. Çünkü daha 20 yaşındayım. 48.70 koşarsam olimpiyata bilet almış olacağım."



"Ekran karşısında onunla koşuyorum"



Anne Aslı Nezir de oğlu yarışırken çok heyecanlandığını ifade etti.



Oğlunun her dönüşte kendilerine yeni bir madalya getirdiğini anlatan Nezir, "Onu izlerken ağlamaktan pek ekrana bile bakamıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz. Onun bir yarışında kendimi kaybetmişim. Cep telefonuyla kızım kaydetmiş. Ekran karşısında İsmail koştukça ben de onunla koşuyorum. Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese yaşatsın. İsmail sürekli sporuyla ön planda olan, saygısıyla ön planda olan bir çocuk." diye konuştu.



Kardeşi Eda Nezir ise abisini izlerken kendilerinden geçtiklerini anlattı.



Abisinin yarışta ne yapabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Nezir, "Sonunda bir atak yapacağını biliyoruz. Sanıyorsun ki böyle üçüncü, dördüncü ama o son düzlükte yaptığı o çıkışlar böyle bizi alıp uçuruyor. Böyle hani o sevinç falan...Herkes birbirine böyle bir bakıyor, kalıyor. Birincilikten sonraki o görüntülü konuşma. Zaten kimse birbiriyle konuşamıyor. Herkesin gözyaşları akıyor. Hani iletişim bile kurmamız çok zor oluyor. Çok mutlu oluyoruz. İnanılmaz bir duygu." ifadelerin kullandı.



Baba İsa Nezir de oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.