Milli arada Beşiktaş'ın rakibi Karagümrük

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş ile Karagümrük, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir hazırlık maçı oynanacak.
10 Eylül'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, başta Ghezzal olmak üzere, Rebic ve Chamberlain'in eksiklerini kapatmak istiyor.
Bu oyuncuların maç performansının artması adına Şenol Güneş'in bu karşılaşmaya çok önem verdiği belirtildi.
10 Eylül'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, başta Ghezzal olmak üzere, Rebic ve Chamberlain'in eksiklerini kapatmak istiyor.
Bu oyuncuların maç performansının artması adına Şenol Güneş'in bu karşılaşmaya çok önem verdiği belirtildi.