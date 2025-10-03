03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Milan, Robert Lewandowski için pusuda!

Milan, Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılık ihtimalini yakından takip ediyor.

03 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A ekibi Milan, Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin geleceğini yakından takip ediyor.

Sport'un haberine göre, Polonyalı yıldızın İspanya'dan ayrılma kararı alması durumunda Milan, hemen devreye girmeyi planlıyor.

Kırmızı-siyahlılar, 36 yaşındaki golcünün Serie A'ya transferini ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Lewandowski'nin Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da, sezon sonunda ayrılık ihtimalinin masada olduğu öne sürülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
