Milan, Robert Lewandowski için pusuda!

İtalya Serie A ekibi Milan, Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin geleceğini yakından takip ediyor.



Sport'un haberine göre, Polonyalı yıldızın İspanya'dan ayrılma kararı alması durumunda Milan, hemen devreye girmeyi planlıyor.



Kırmızı-siyahlılar, 36 yaşındaki golcünün Serie A'ya transferini ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriyor.



Lewandowski'nin Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da, sezon sonunda ayrılık ihtimalinin masada olduğu öne sürülüyor.



