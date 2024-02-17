Milan'ın Hakan Çalhanoğlu pişmanlığı!

Inter'de sergilediği performansla göz dolduran Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan'ın Hakan Çalhanoğlu pişmanlığı!
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17 Şubat 2024 14:10
Gösterdiği performansla Inter'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski hocası dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan milli oyuncunun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

"MİLAN ÇOK PİŞMAN!"

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi yaptığı açıklamada, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"BRAHIM DIAZ'IN DÖNMESİ NORMAL"

İtalyan ekibinin eski oyuncuları Kessie, Brahim Diaz, Paqueta ve De Ketelaere için de konuşan Sacchi, "Milan'ın pişmanlık duyması normal. Afrika Kupası'nı kazanan Kessie, Brezilya'da sürekli kadroda olan Paqueta ve Real Madrid'e dönen Diaz'ın performansları Milan adına üzücü oldu." şeklinde konuştu.

Brahim Diaz'a ayrı bir parentez açan İtalyan teknik adam, "Diaz konusunda mesele çok basit. Real Madrid size bir oyuncuyu ödünç verirse ve onun geliştiğini görürse onu geri alması kadar doğal bir şey olamaz." dedi.

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