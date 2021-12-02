Milan deplasmanda üçlük attı

İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu.



Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçı Milan 3-0 kazanarak üç puan hanesine yazdırdı.



Karşılaşmada sessizliği bozan isim 10. dakikada Zlatan Ibrahimovic oldu. 45+2'de Messias topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık Milan üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda Milan, baskısını sürdürürken üçüncü gol 61'de Messias'ın ayağından geldi.



Bu sonucun ardından Milan, 35 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü ve haftayı 2. sırada tamamladı.

Genoa ise 10 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.





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