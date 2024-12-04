Milan çeyrek finali 6 golle aldı

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Milan, evinde Sassuolo'yu 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan çeyrek finali 6 golle aldı
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04 Aralık 2024 01:21
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Paulo Fonseca'nın ekibi Milan, evinde Fabio Grosso'nun çalıştırdığı Sassuolo'yu 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

San Siro'da oynanan maçta Milan'ın gollerini 12 ve 21. dakikalarda Samuel Chukwueze, 17. dakikada Tijani Reijnders, 23. dakikada Rafael Leao, 56. dakikada Davide Calabria ve 62. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Sassuolo'nun tek golünü ise 59. dakikada Samuele Mulattieri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan kupada çeyrek finale yükselirken, Sassuolo kupaya veda eden taraf oldu.

Milan çeyrek finalde Roma - Sampdoria eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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