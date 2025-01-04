Mikel Arteta: 'Şampiyonluğu hak ediyoruz'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, iyi performans gösterdiklerini, son sezonlarda şampiyonluğu hak ettiklerini ancak kazanamadıklarını belirtti.



Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Arsenal'in, son sezonlardaki performansına baktığımızda Premier Ligi en az iki kez kazanması gerekiyordu. Ama bunu yapamadık." dedi.



Başarılı teknik adam ayrıca, "Motivasyonumuz, arzumuz ve coşkumuz var. Bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.



Arsenal, 19. hafta sonunda Premier Lig'de 1 maçı eksik olan lider Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor.



