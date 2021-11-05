Mikel Arteta: 'Premier Lig'in çıtası yükseliyor'

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Antonio Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesi ve Premier Ligi'nin antrenör seviyesi hakkındaki görüşlerini paylaştı.



Conte ile birlikte Ligin kalitesinin gittikçe arttığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Bu bizim ligimiz için inanılmaz derecede iyi. Conte gibi yetenekli antrenörler Ligin çıtasını yükseltiyor. Takımların işi şimdi daha da zor olacak." şeklinde görüş bildirdi.



Ayrıca Arteta, "Kaliteli teknik adamların lige gelmesiyle takımların üst sıralar için savaşması zorlaşıyor. Bu aynı zamanda oyuncuların ve antrenörlerin seviyesini gösteriyor." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO