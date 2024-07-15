Mike Muscala emekli oldu

Uzun süre NBA'de forma giyen tecrübeli oyuncu Mike Muscala, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Mike Muscala emekli oldu
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15 Temmuz 2024 11:42
Uzun süre NBA'de forma giyen tecrübeli oyuncu Mike Muscala, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.

NBA'de 11 sezon oynamış olan Muscala, geçtiğimiz sezonu Oklahoma City Thunder'da tamamlamıştı.

Muscala kariyeri boyunca maç başına 5,9 sayı ve 3,1 ribaund ortalamaları yakalamış ve Thunder'daki iki sezonunun yanı sıra Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Washington Wizards ve Detroit Pistons'ta da forma giymişti.

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