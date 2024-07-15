Uzun süre NBA'de forma giyen tecrübeli oyuncu Mike Muscala, basketboldan emekliye ayrıldığını duyurdu.



NBA'de 11 sezon oynamış olan Muscala, geçtiğimiz sezonu Oklahoma City Thunder'da tamamlamıştı.



Muscala kariyeri boyunca maç başına 5,9 sayı ve 3,1 ribaund ortalamaları yakalamış ve Thunder'daki iki sezonunun yanı sıra Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Washington Wizards ve Detroit Pistons'ta da forma giymişti.





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