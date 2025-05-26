Mike James kaybetmeye devam ediyor

Monaco'nun en büyük hücum gücü ABD'li yıldızı Mike James, THY Avrupa Ligi'ndeki kupa hasretini yine sonlandıramadı.



Daha önce CSKA Moskova, Baskonia ve Monaco'yla birer kez Dörtlü Final oynayan 2024 yılının MVP'si, 4. kez yer aldığı bu organizasyonda bu kez finalde yenilgi yaşadı.



