Miguel Mendez: 'Çok iyi bir takıma sahibiz''

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında yarın Çimsa ÇBK Mersin'i konuk edecek Fenerbahçe Opet, başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki ilk idmanını yaptı.



Antrenman sonrası sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Mendez, muhteşem bir ortamda olduğunu dile getirerek, "Önümüzde sadece 24 saat var ama takım hazır olacak. Çok iyi bir takıma sahibiz. Ligde kuraldan dolayı bazı pozisyonlarda eksikliklerimiz olabiliyor ama kazanmak için oynayacak bir takımız. Önümüzde bir final maçı var. Her gün daha da iyi olacağız. Güçlü yönlerimiz var." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Opet Genel Menajeri Arzu Özyiğit ise Avrupa Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Bu sezon Avrupa üçüncüsü olmak taraftarlarımızı üzdü. Bir yandan bu güzel bir şey çünkü taraftarlarımız ve camiamız bizden her zaman şampiyonluk bekliyor. Bu durum her zaman liderliğe oynayan bir takım olduğumuzu gösterir ama tabii ki üzgünüz." diye konuştu.



Miguel Mendez'in başarılarının bilindiğini dile getiren Arzu Özyiğit, "Hedeflerimizden hiçbir zaman şaşmadık. Teker teker yeniden hedeflerimize ulaşacağız. Önce Türkiye Ligi şampiyonluğunu alacağımıza inanıyorum. Daha sonra önümüzdeki sene taraftarlarımızı mutlu edecek bir yapılandırmayla tüm kupalara talibiz. Biz, başka bir şey söyleyemeyiz çünkü bu bizim hamurumuzda var. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.