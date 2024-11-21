Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın, ayak bileğinden geçirdiği ameliyatlar sonrası tıbbi olarak parkelere dönmesi için onay aldığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, 33 yaşındaki oyuncunun sezon siftahını yapmak için fiziksel olarak hazır hissetmek adına hala çalıştığını ve son birkaç haftadır üçe üç maç oynadığı antrenmanlara katıldığını söyledi.



Bucks'ın, Middleton'ın sezona start vermeden önce beşer beş antrenmanlara katılmasını umduğu açıklandı.



Temmuz ayında ayak bileği ameliyatı geçiren Middleton, sakatlıklar nedeniyle son iki sezonda toplam 88 maç oynayabilmiş, ancak bu süre zarfında maç başına ortalama 15,1 sayı üretmişti.



