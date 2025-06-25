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Micic'ten Atina açıklaması!

Vasilije Micic, Instagram'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gittiğini paylaştı.

calendar 25 Haziran 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Micic'ten Atina açıklaması!
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Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Instagram hesabından Atina'ya gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım, yıldız oyuncunun yeni durağının Yunanistan'ın başkenti olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Micic, Atina seyahatinin kişisel nedenlerle ilişkili olduğunu, basketbolla ilgili olmadığını açıkladı.

Micic'in adı uzun süredir Olympiacos, Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv ve Kızıl Yıldız gibi önemli kulüplerle anılıyor. İki kez EuroLeague şampiyonu olan tecrübeli oyun kurucunun, NBA kariyerinin ardından hangi takımda devam edeceği merak konusu.


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