Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyunu terk eden Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!
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27 Mart 2023 14:38
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, sahayı sedyeyle terk etmişti.

Yıldız futbolcunun yapılan tetkikler sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Belçikalı futbolcunun döneceği maç netleşti. İşte detaylar...

Kanarya'nın hücumdaki önemli silahı Michy Batshuayi sakatlık sorunu yaşıyor. Belçikalı forvet oyuncusunun tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi.

Batshuayi'nin, milli aranın ardından Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali yok. Tecrübeli isim Fatih Karagümrük maçına ise belirsiz... Ancak yıldız isim Ankaragücü mücadelesiyle birlikte kesin olarak sahalara dönüş yapacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Batshuayi, bu karşılaşmalarda 15 gole imzasını atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi. 

 

 

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