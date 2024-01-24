Michy Batshuayi: "Bazı maçlar zor oluyor"

Fenerbahçe'ye 90+4. dakikada attığı golle galibiyeti getiren Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

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Michy Batshuayi: 'Bazı maçlar zor oluyor'
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24 Ocak 2024 22:21
Fenerbahçe'ye 90+4. dakikada attığı golle galibiyeti getiren Michy Batshuayi konuştu.

Michy Batshuayi yaptığı açıklamada, "Penaltı için topun başına geçmeden önce Fenerbahçe'nin galip geleceğini hissettim." dedi.

Michy Batshuayi, "Ben tecrübeli bir futbolcuyum. Beni takım arkadaşlarım ve hocam motive ediyor. Taraftarlarımız, camiam bana güveniyor. Ekstra motiveyim. Ben sevgiyle, aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Batshuayi ayrıca, "Elbette ki aldığımız 3 puan çok önemliydi. Bugün yüzde yüz performans ortaya koyamadık. Daha iyisini yapabilirdik. 3 puan çok önemliydi. Bazı maçlar kolay, bazı maçlar zorlu geçer. Önemli olan takım olarak beraber devam edebilmek. Beraber kalırsak eğer çok fazla kupa kazanırız." şeklinde konuştu.

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