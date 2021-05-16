Michal Kadlec: 'Rakip olarak Fenerbahçe'yi istiyorum'

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından, Çekya'da Slovacko forması giyen 36 yaşındaki Michal Kadlec, Avrupa'da rakip olarak sarı-lacivertli takımı istediğini söyledi.



Ligde 4. olarak Konferans Ligi bileti aldıktan sonra konuşan tecrübeli oyuncu, "Konferans Ligi konusunda meraklıyım. Almanya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den kulüpler de var. Böyle bir turnuvanın olması ve Slovacko'nun da orada olması güzel. Ben rakip olarak Fenerbahçe'yi isterim. Türkiye Ligi'nde 3. ve 4. sıradaki takımlar Konferans Ligi'ne gidecek gibi görünüyor. İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Roma, Almanya'dan Gladbach ya da Union Berlin gelecek. İlginç takımlarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



Kadlec, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe formasını giydikten sonra bedelsiz olarak Sparta Prag'ın yolunu tutmuştu.



FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE GİDEBİLİR



Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalindeki sonuca göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.



Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.



