Michal Kadlec: "Rakip olarak Fenerbahçe'yi istiyorum"

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Michal Kadlec, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Michal Kadlec: 'Rakip olarak Fenerbahçe'yi istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2021 18:45
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından, Çekya'da Slovacko forması giyen 36 yaşındaki Michal Kadlec, Avrupa'da rakip olarak sarı-lacivertli takımı istediğini söyledi.

Ligde 4. olarak Konferans Ligi bileti aldıktan sonra konuşan tecrübeli oyuncu, "Konferans Ligi konusunda meraklıyım. Almanya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den kulüpler de var. Böyle bir turnuvanın olması ve Slovacko'nun da orada olması güzel. Ben rakip olarak Fenerbahçe'yi isterim. Türkiye Ligi'nde 3. ve 4. sıradaki takımlar Konferans Ligi'ne gidecek gibi görünüyor. İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Roma, Almanya'dan Gladbach ya da Union Berlin gelecek. İlginç takımlarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kadlec, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe formasını giydikten sonra bedelsiz olarak Sparta Prag'ın yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE GİDEBİLİR

Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalindeki sonuca göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.