Michael Frey: 'Ben her zaman gol atarım'

Fenerbahçe'den Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Michael Frey, Gazet van Antwerpen'e konuştu.



Bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asisti bulunan Frey, "Ben her zaman gol atan bir forvetim. Ancak, sezon boyunca 20 gol atamıyorum. En iyi sezonumda 17 gol atmıştım." dedi.



"LAKABIMIN TANK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Lakabının 'Tank' olduğu hatırlatılan Frey, "Bunu bilmiyordum. Ancak, bana takılan lakaplarla yaşayabilirim. Bana neden böyle dediklerini de anlayabiliyorum." cevabını verdi.



Göğsündeki tek boynuzlu at dövmesi sorulan İsviçreli oyuncu, "Bu ailemizin arması. Bu yüzden böyle bir dövme yaptırdım." cevabını verdi.



"İLK GÜNDEN HER ŞEY MÜKEMMEL OLAMAZ"



Ligdeki durumlarıyla ilgili gelen soruyu Frey, "Kazanmaya başladık. Bu benim gol atmamdan da önemli. Takımda iyi bir ilişkimiz var. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Elbette, daha iyi kaynaşmak için zamana ihtiyacımız var. İlk günden itibaren her şey mükemmel olamaz. Ancak, doğru yoldayız." sözleriyle cevapladı.



Belçika kültürü ve yaşantısına alışıp alışmadığı sorulan İsviçreli oyuncu, "Burada mutluyum. Güzel bir şehirdeyim. Leonardo Bertone diye bir arkadaşım vardı zaten. Onunla birlikte çok maça çıkmıştım. İlk başta onunla aynı evde kaldım. Şimdi kendime bir ev tuttum ve Antwerp'de kız arkadaşımla beraber kalıyorum." dedi.



"KORONAVİRÜS, GRİP GİBİYDİ"



Koronavirüs yaşayan ve atlatan Frey, "Kendimi çok hasta hissediyordum. Altı gün boyunca yataktan çıkamadım. Umarım, dünya bu hastalığı en kısa sürede atlatır. Ben de önemli bir sıkıntı yoktu. Sanki grip gibiydi. 1-2 günden sonra tüm etkileri atlattım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.